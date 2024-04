LIVE – Sinner-Sonego, secondo turno Masters 1000 Madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Sonego, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Inizia contro un connazionale il percorso alla Caja Màgica di Jannik, accreditato della testa di serie numero uno, che ha beneficiato di un bye al primo turno ed inaugurerà il suo cammino contro un grande amico nonché compagno di doppio. Sonego ha esordito con una vittoria in due set ai danni di Gasquet, ma sarà chiamato ad una vera e propria impresa sportiva per sorprendere Sinner. L’altoatesino non è infatti solo numero due del mondo, ma anche leader della Race ed il grande protagonista del 2024, con soltanto due partite perse. Secondo i bookmakers, paga tra 10 e 13 volte la posta in palio una vittoria di Sonego, che ha perso tutti e quattro i precedenti, vincendo un solo set. Si tratterà però del primo confronto tra i due su terra rossa. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata non prima delle ore 12.30.

