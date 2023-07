Sinner-Schwartzman in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Jannik Sinner affronterà Diego Schwartzman al secondo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Altro avversario argentino per la testa di serie numero otto del tabellone, che all’esordio ha avuto vita facile contro il minore dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel. Ora, un po’ a sorpresa, Jannik si trova di fronte il veterano Schwartzman, che ha sconfitto in tre set netti il serbo Kecmanovic. I due si sono affrontati già tre volte nel corso della carriera e in ben due occasioni quest’anno. Tutti i precedenti hanno visto Sinner dominare: 6-2 6-2 ad Anversa nel 2021, poi 6-0 3-1 ritiro a Monte-Carlo quest’anno e la settimana successiva 6-2 6-4 a Barcellona. A maggior ragione sull’erba l’altoatesino parte nettamente favorito e deve puntare al terzo turno.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Schwartzman scenderanno in campo mercoledì 5 luglio ad orario non ancora definito. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.