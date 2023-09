Sinner-Nishioka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

Jannik Sinner affronterà Yoshihito Nishioka al secondo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023, torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Nonostante qualche patema d’animo l’azzurro ha bagnato con una vittoria il suo debutto in questo swing asiatico, superando in tre set Daniel Evans al termine di un match che si sarebbe potuto concludere ben prima. Insomma, alti e bassi per il numero sette del ranking mondiale in questo esordio in Cina. Ora, sperando che il raffreddore accusato nei giorni scorsi e i fastidi alla coscia del primo turno siano alle spalle, c’è il match contro il nipponico che in questi tornei ha sempre fatto bene in carriera ed è infatti reduce dalla finale raggiunta a Zhuhai la scorsa settimana. Jannik ha vinto l’unico precedenti, pochi mesi fa sul rosso di Barcellona.

Sinner e Nishioka scenderanno in campo domenica 1 ottobre ad orario ancora da definire. La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Pechino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.