Pagelle MotoGP GP Giappone 2023: Martin inarrestabile sul bagnato, Bagnaia non sfigura

Le pagelle del Gran Premio del Giappone 2023 di MotoGP, in cui a trionfare è stato Jorge Martin, sempre più vicino a Bagnaia nella classifica generale. Secondo posto proprio per Pecco, capace di precedere Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Gara a Motegi che è stata interrotta con la bandiera rossa dopo 13 giri a causa della troppa pioggia che cadeva, riducendo drasticamente la visibilità per i piloti. Ecco le pagelle.

ORDINE DI ARRIVO

JORGE MARTIN, voto 10: “E’ il momento migliore della mia carriera” aveva detto alla vigilia del weekend. Non si può dire che la pista l’abbia smentito visto che ha ottenuto un’altra vittoria, peraltro maturata dopo che era finito lungo in una curva, scivolando in quinta posizione. Martinator però sembra avere un passo diverso da tutti gli altri e l’ha dimostrato ulteriormente, confermandosi l’uomo da battere.

PECCO BAGNAIA, voto 9: Non poteva fare di più il campione mondiale in carica, che anzi è stato bravo (e un pizzico fortunato) a concludere in seconda posizione. Chirurgico nello smarcarsi dei vari Bezzecchi ed Espargaro, forse avrebbe potuto pagare il ritmo di Marquez che gli si era avvicinato notevolmente. La gara è stata però sospesa e Pecco ha potuto festeggiare un podio importante, che gli consente di restare al comando della generale.

MARC MARQUEZ, voto 9: Finalmente il Cabroncito! Primo podio stagionale per lo spagnolo, che nonostante un po’ di alti e bassi in avvio, fa la differenza con la sua esperienza e le sue qualità quando inizia a diluviare, risalendo la china. Prestazione che lascia ben sperare in vista del finale di stagione.

MARCO BEZZECCHI, voto 7: Forse è lui il vero deluso del weekend. Con ogni probabilità, l’azzurro ambiva a qualcosa in più del quarto posto e magari se la gara fosse ripartita avrebbe potuto puntare al podio. E’ andata però così e Bezzecchi dovrà smaltire quest’amarezza per tornare più forte in Indonesia.

FABIO DI GIANNANTONIO, voto 7,5: Gara molto positiva per il talento italiano, capace di chiudere in ottava posizione dopo aver temporaneamente addirittura sognato la top 5. Anche per lui segnali incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti.

DIREZIONE GARA, voto 8: Spesso si sottolineano gli errori di chi deve prendere determinate decisioni. Oggi invece vanno fatti gli applausi alla direzione gara, che ha sospeso la gara al momento giusto e non ha fatto correre rischi inutili ai piloti, evitando una ripartenza francamente improbabile.