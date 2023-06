Sinner-Gasquet in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Halle 2023

Jannik Sinner sfiderà Richard Gasquet al primo turno dell’ATP 500 di Halle 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Il numero uno d’Italia non sta sicuramente vivendo un periodo facile, con eliminazioni precoci sia al Roland Garros che al primo torneo sull’erba, pochi giorni fa ad Hertogenbosch. Ad Halle ci sono in palio tanti punti, ma soprattutto c’è la possibilità di riacquisire fiducia in un contesto importante, con tanti top players. L’esordio non sarà facile contro un Gasquet che ha vinto un paio di ottime partite a Stoccarda, prima di arrendersi al tedesco Struff. Il francese ha raggiunto due volte le semifinali a Wimbledon e senza dubbio conosce meglio la superficie rispetto a Jannik, nonostante lo scorso anno l’azzurro sia stato protagonista ai Championships. C’è un precedente, anche abbastanza recente. A Indian Wells Jannik riuscì ad imporsi in due set, con il punteggio di 6-3 7-6(2).

Sinner e Gasquet scenderanno in campo lunedì 19 oppure martedì 20 giugno. Il torneo è trasmesso da SuperTennis, oltre che in streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fitp). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà uno degli eventi più importanti di questa stagione erbivora che ci porterà a Wimbledon tra due settimane. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.