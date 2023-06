Sinner-Gasquet oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Halle 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Richard Gasquet nel primo turno dell’ATP 500 di Halle 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. L’azzurro non ha iniziato con il piede giusto la stagione sul verde. A s’Hertogenbosch, infatti, ha perso addirittura agli ottavi di finale contro il finlandese Emil Ruusuvuori. Il veterano transalpino, invece, si è spinto fino ai quarti di finale in quel di Stoccarda, dove si è arreso in due set tirati di fronte al futuro finalista ovvero il padrone di casa Jan-Lennard Struff.

Sinner partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. L’altoatesino, inoltre, si è aggiudicato l’unico scontro diretto andato in scena proprio quest’anno. Si trattava del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells (cemento outdoor). Il due volte semifinalista a Wimbledon, tuttavia, sui prati è un giocatore decisamente esperto e potrà provare a mandare in difficoltà il tennis di Jannik. Quest’ultimo proverà a raggiungere gli ottavi di finale, dove si troverebbe di fronte uno tra il connazionale Lorenzo Sonego oppure il lucky loser russo Aslan Karatsev.

Sinner e Gasquet scenderanno in campo oggi (martedì 20 giugno). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sulla Owl Arena con inizio fissato non prima delle ore 12.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una live streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Sinner e Gasquet garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.