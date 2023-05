Sinner-Cerundolo in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2023

Jannik Sinner troverà di fronte Francisco Cerundolo in occasione del terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023, storico e importante torneo in corso di svolgimento a Roma. L’altoatesino ha debuttato nel migliore dei modi a discapito dell’australiano Thanasi Kokkinakis, riuscendo a sbrigare la pratica aussie senza lasciar set alle spalle; in seguito, il giovane e già dirompente italiano ha superato il russo Alexander Shevchenko al secondo turno, garantendosi un altro posto in prima fila tra i migliori giocatori dell’evento capitolino. Cerundolo ha sconfitto in serie Yibing Wu e Gregoire Barrere, entrambe le volte recuperando un set di svantaggio, mostrando resilienza e ottime sensazioni sul rosso. Sinner partirà certamente con i favori del pronostico, seppur sia da attenzionare il rendimento di Cerundolo su questa superficie, un campanello d’allarme per l’italiano.

Il confronto in questione tra Sinner e Cerundolo andrà in scena martedì 16 maggio, con orario d’inizio attualmente da definire per via ufficiale (seguiranno aggiornamenti non appena disponibili). La diretta televisiva sarà offerta dall’emittente Sky Sport (201 o 205), con live streaming fruibile mediante Sky Go e NOWTv (previo abbonamento alle piattaforme menzionate). Un match Atp al giorno, peraltro, sarà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20), mentre un match in differita serale da SuperTennis. In alternativa, Sportface.it seguirà Sinner-Cerundolo e garantirà aggiornamenti in tempo reale e post-partita ai propri lettori.