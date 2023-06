Sinner-Bublik in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp ‘s-Hertogenbosch 2023

Jannik Sinner sfiderà Alexander Bublik al secondo turno dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. Dopo il deludente Roland Garros inizia la stagione erbivora del numer uno d’Italia, che lo scorso anno a Wimbledon sorprese un po’ tutti con quella cavalcata verso i quarti di finale e i due set di vantaggio su Novak Djokovic, prima di subire la rimonta del serbo poi vincitore del torneo. Ora Jannik deve confermare i progressi e dimostrare di essere uno dei possibili contendenti al titolo dei Championships. La sua preparazione inizia dall’Olanda e da un match tutt’altro che banale contro il kazako Bublik, giocatore incostante ma che su una superficie come l’erba può essere pericoloso. L’azzurro è avanti 2-0 nei precedenti.

Sinner e Bublik scenderanno in campo mercoledì 14 giugno ad orario ancora da definire. Il torneo è trasmesso sia da SuperTennis, oltre che in streaming sulla piattaforme SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fitp). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’evento che apre questa stagione erbivora che ci porterà a Wimbledon tra poche settimane. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.