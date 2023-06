Sinner-Bublik in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Halle 2023

Jannik Sinner sfiderà Alexander Bublik ai quarti di finale dell’ATP 500 di Halle 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Per la seconda settimana consecutiva il numero uno d’Italia è tra i migliori otto del torneo, ma è chiaro che per il livello di risultati ottenuti a cui ci ha abituato questo rappresenta il minimo indispensabile. Jannik deve puntare al bersaglio grosso, anche se le quasi tre ore di fatica contro Sonego potrebbero influire. Di fronte si ritroverà un avversario che conosce bene, avendolo affrontato pochi giorni fa in Olanda. Un match vinto abbastanza agilmente dall’azzurro, che è avanti tre a zero negli scontri diretti. I due si erano affrontati anche due volte nel 2021, a Dubai e Miami. In tre incontri, l’allievo di Vagnozzi e Cahill ha perso un solo set contro il kazako.

Sinner e Bublik scenderanno in campo venerdì 23 giugno ad orario non ancora definito. Il torneo è trasmesso da SuperTennis, oltre che in streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fitp). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà uno degli eventi più importanti di questa stagione erbivora che ci porterà a Wimbledon tra due settimane. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.