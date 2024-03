Sinner-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz nella semifinale dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Per il secondo anno consecutivo, l’azzurro e lo spagnolo si contenderanno il pass per la finale in California. Lo scorso anno fu Carlitos ad avere la meglio, imponendosi in due set, ma stavolta a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Jannik, che ha vinto tutti e 16 i match giocati in questo 2024 e non ha ancora perso un set nel torneo. Dopo le comode vittorie ai danni di Kokkinakis, Struff e Shelton, è infatti arrivato un successo di routine anche contro Lehecka. Guai però a sottovalutare Alcaraz, anche lui approdato in semifinale convincendo. L’unico set perso è stato il primo del torneo contro Arnaldi; emblematico invece il 6-3 6-1 rifilato a Zverev in quello che era l’impegno più ostico. Sinner è avanti 4-3 nei precedenti e, curiosamente, questo sarà il quarto consecutivo che metterà in palio una finale.

