Diffidati Frosinone-Lazio: i biancocelesti a rischio squalifica in vista della Juventus

La Lazio cerca stabilità dopo le dimissioni di Maurizio Sarri che hanno travolto l’ambiente biancoceleste. Ma soprattutto cerca punti preziosi in un campionato che vede i biancocelesti in ritardo rispetto alla corsa Champions League. Sulla panchina nel match esterno contro il Frosinone ci sarà Martusciello, ma dalla prossima gara dovrebbe iniziare l’era Tudor. Allo ‘Stirpe’ sarà quindi un match di transizione, con Immobile e compagni che cercano gol pesanti. Occhio poi alla situazione dei diffidati, visto che nel prossimo turno la Lazio dovrà vedersela in casa contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Al momento c’è un solo calciatore a rischio squalifica ed è un ex di turno: Luca Pellegrini, di ritorno dalla squalifica scontata contro l’Udinese. L’esterno non ha brillato in maglia bianconera e punta ad essere tra i protagonisti della partita. Un solo diffidato anche per il Frosinone che cerca tra le mura amiche un risultato prezioso in chiave salvezza. Si tratta di Oyono, difensore.

DIFFIDATI FROSINONE: Oyono

DIFFIDATI LAZIO: Pellegrini