Sinner-Alcaraz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Va in scena l’ottavo capitolo della rivalità tra questi due giocatori, con l’altoatesino che si trova in vantaggio per 4-3 nel bilancio degli scontri diretti. In palio per quest’ultimo, oltre al biglietto per la finalissima contro uno tra il russo Daniil Medvedev oppure l’americano Tommy Paul, c’è anche il secondo gradino del ranking mondiale. Entrambi stanno disputando il proprio miglior tennis. Sinner deve ancora perdere un set e arriva all’appuntamento con una striscia aperta di 19 partite vinte consecutivamente. Alcaraz, invece, è reduce dalla bella performance messa in atto contro il tedesco Alexander Zverev, a cui ha concesso la miseria di quattro giochi. Secondo le quote dei bookmakers sarà un match all’insegna dell’equilibrio, con il campione in carica degli Australian Open leggermente favorito.

