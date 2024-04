Kasatkina-Collins oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Charleston 2024

Daria Kasatkina se la vedrà contro Danielle Collins nella finale del WTA 500 di Charleston, torneo di scena sui campi in terra verde del South Carolina. Incredibile il momento di Collins, giunta a dodici vittorie consecutive tra Miami e il torneo in corso di svolgimento. La tennista statunitense è già certa di entrare nelle prime 20 ma ora è addirittura n°4 della classifica Race e oggi va a caccia del secondo titolo consecutivo in casa. Non ci sarà un altro derby americano, dato che si è fermata in semifinale la numero uno del tabellone Jessica Pegula. Di fronte, infatti, Collins si ritroverà una sempre pericolosa Daria Kasatkina: l’allieva del nostro Flavio Cipolla, n°11 del mondo, è avanti 2-1 nei precedenti.

