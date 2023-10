Sestri Levante-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sestri Levante-Juventus Under 23, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo aver collezionato ben quattro sconfitte consecutive, vogliono trovare una svolta nella loro stagione con un successo. La compagine bianconera, dal suo canto, è reduce dal successo in Coppa Italia contro la Pro Vercelli e spera di tornare a sorridere anche in campionato. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

