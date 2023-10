Monopoli-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Foggia, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Foggia per tentare l’assalto ai piani alti della classifica del Girone C della Lega Pro dovrà battere e passare sul campo del Monopoli, che invece va alla ricerca di punti utili per tirarsi fuori dalle zone basse di classifica. Posticipo della domenica 8 ottobre alle 20.45 che sarà visibile su SKY SPORT CANALE 253 e NOW TV.