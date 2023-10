Spal-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Pescara, match del Paolo Mazza valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra padrona di casa, finora, ha ottenuto soltanto sei punti in classifica ed ha bisogno di tornare al successo per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe. Gli abruzzesi di Zdenek Zeman, invece, vogliono dare seguito all’importante vittoria conquistata sul Gubbio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

