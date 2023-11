Sestri Levante-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sestri Levante-Fermana, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa occupano il penultimo posto in classifica ed hanno assolutamente bisogno di tornare alla vittoria per cercare di uscire dalla zona più complicata della graduatoria. La formazione marchigiana, dal suo canto, è ultima e vuole provare a scavalcare gli avversari odierni per non essere più il fanalino di coda del girone. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 novembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA