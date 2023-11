Fiorentina-Bologna, Italiano: “La voglia di vincere ha fatto la differenza”

“Abbiamo aggiunto atteggiamento, voglia di vincere e furore agonistico. Loro erano sulle ali dell’entusiasmo, noi eravamo alla ricerca della vittoria. Un po’ si è visto, ma ripartiamo con i tre punti e siamo contenti. Ho chiesto ai ragazzi di andare più forte in tutto quello che proponevamo. Il Bologna è in fiducia, non ha paura di giocare palla al piede e si è visto. Ma la voglia di vincere ha fatto la differenza”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano dopo la vittoria per 2-1 sul Bologna al Franchi. Sui cambi a gara in corso d’opera in difesa: “Martinez Quarta non ne vuole sapere di stazionare in una zona che non gli fa impazzire. Non riusciva ad accorciare su Saelemaekers e abbiamo cambiato subito. Con Parisi adattato lì, non è facile perché c’è un uomo che non ti fa giocare in maniera lucida. Se vieni in mezzo al campo, ti sporcano le giocate. Quindi meglio un piede destro per venire fuori in modo rapido e veloce”.