Senegal-Costa d’Avorio oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa d’Africa 2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Senegal-Costa d’Avorio, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024. La squadra di Sadio Mané e compagni, dopo aver passato il proprio girone al primo posto, vuole assolutamente staccare il pass per i quarti di finale per continuare a sognare il titolo. La Costa d’Avorio di Frank Kessie, invece, spera di cambiare marcia dopo aver rischiato l’eliminazione nei gironi. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 29 gennaio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

