Salernitana-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Roma, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Si scende in campo all’Arechi in un’ambiente caldissimo, i campani vogliono una vittoria contro i giallorossi per credere nella salvezza, ma gli ospiti rincorrono il quarto posto e non possono fermarsi. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di lunedì 29 gennaio.

Salernitana-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel.