Scafati-Venezia oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Scafati-Venezia, sfida valida come 21^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Momento positivo per gli uomini di coach Boniciolli, che ha vinto le ultime cinque partite in casa, salendo fino all’ottavo posto, nonostante la brutta sconfitta contro la Virtus Bologna. I lagunari, invece, hanno perso un po’ di brillantezza in trasferta, tanto da perdere, e anche con passivi importanti, le ultime tre sfide giocate lontano dal Taliercio. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 3 marzo sul parquet del PalaMangano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Scafati-Venezia, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn.