Staffetta mista Oslo 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la staffetta mista 4×6 km di Oslo 2024, gara valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia vuole rifarsi dopo il decimo posto ai Mondiali di Nove Mesto e punta al podio con il quartetto composto da Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. La nazione più attrezzata è la Norvegia padrona di casa, che può contare su quattro tenori come Ingrid Landmark Tandrevold, Ida Lien, Tarjei Boe e Johannes Thingnes Boe. Subito dietro, oltre alla compagine azzurra, ci sono la Francia di Julia Simon, Sophie Chauveau, Fabien Claude e Quentin Fillon Maillet, la Svezia di Mona Brorsson, Elvira Oeberg, Jesper Nelin e Martin Ponsiluoma e la Germania di Janina Hettic-Walz, Sophia Schneider, Benedikt Doll e Philipp Nawrath. Più indietreggiate, infine, l’Austria, l’Ucraina, la Repubblica Ceca e soprattutto la Svizzera, che vedrà la sua punta di diamante Lena Haecki-Gross impegnata nella specialità non olimpica della staffetta singola mista.

La staffetta mista di Oslo 2024 è in programma nella giornata di oggi (domenica 3 marzo), con inizio fissato alle ore 14.45. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la prova di chiusura del fine settimana scandinavo di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.