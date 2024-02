Scafati-Pesaro oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Scafati-Pesaro, sfida valida come 19^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. La squadra allenata da coach Boniciolli arriva al match con una striscia aperta di quattro vittorie di fila nelle partite giocate davanti al proprio pubblico. L’avversario odierno, però, è alla caccia disperata di punti per provare a ricucire lo strappo con il gruppone, lontano attualmente quattro lunghezze. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 4 febbraio sul parquet del PalaMangano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Scafati-Pesaro, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.