Trento-Varese oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trento-Varese, sfida valida come 19^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Momento decisamente negativo per gli uomini di coach Galbiati, che con cinque sconfitte consecutive sono crollati all’ottavo posto. Discorso leggermente diverso per gli ospiti, che dopo due sconfitte di fila con Venezia e Virtus Bologna sono tornati a vincere, battendo Cremona. I lombardi, quindi, cercheranno un altro colpo esterno per provare a migliorare ancora la classifica, per il momento ancora negativa. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 4 febbraio sul parquet della Il T Quotidiano Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trento-Varese, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta in tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming sul relativo sito e su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.