Gelbison-Messina oggi in tv: orario e streaming andata playout Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 2

Alle 15:00 di sabato 6 maggio spazio a Gelbison-Messina. Scocca il momento del primo atto del doppio confronto valido per il playout del girone C di Serie C 2022/2023. La partita potrà essere seguita in diretta su Eleven Sports, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Al debutto nella categoria, questa è anche la prima partecipazione al playout per la Gelbison. Si tratta della seconda volta invece per i siciliani dopo l’esperienza del 2014/15 in serie C, con retrocessione in D sul campo in dopo duplice k.o per 0-1 contro la Reggina. In quell’estate però i giallorossi vennero poi riammessi.

