LIVE – San Donato-Alessandria, playout andata Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di San Donato-Alessandria, match di andata dei playout del girone B di Serie C 2022/2023. Allo Stadio Gastone Brilli Peri in campo due due squadre che vogliono aggrapparsi con le unghie e con i denti alla Lega Pro. La diciassettesima e la diciottesima della stagione regolare si sfideranno nel primo atto del doppio confronto valido per la salvezza. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 17:30 di sabato 6 maggio.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

DOVE VEDERLA IN TV

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

San Donato-Alessandria (Ore 17:30)