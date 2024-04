Sampdoria-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Ternana, match dello stadio Luigi Ferraris valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Andrea Pirlo sono a ridosso della zona playoff e vogliono provare a conquistare un posto tra le migliori otto del campionato. La compagine rossoverde, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di vincere in trasferta per continuare a lottare per la salvezza. I padroni di casa arrivano da ben quattro vittorie nelle ultime cinque giornate e non hanno alcuna intenzione di fermarsi, perché ora vogliono consolidare il piazzamento in zona playoff. La compagine umbra, invece, è reduce da due vittorie, due sconfitte e un pareggio e ha bisogno di fare punti in chiave salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 1 aprile alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

