Cremonese-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Feralpisalò, match dello stadio Giovanni Zini valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi guidati da Giovanni Stroppa sono in piena lotta per la promozione diretta in Serie A e hanno intenzione di centrare una vittoria in casa per consolidare il secondo posto. La formazione ospite, dal suo canto, spera di fare punti su un campo estremamente complicato per continuare a giocarsi le proprie carte in ottica salvezza. La squadra padrona di casa è reduce da una sconfitta, tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque sfide e vuole ritrovare i tre punti dopo la battuta d’arresto subita prima della sosta. La compagine lombarda, invece, è reduce da due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque, ma può ancora sperare di raggiungere quantomeno i playout. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 1 aprile alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

