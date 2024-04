Diffidati Inter-Empoli: i nerazzurri a rischio squalifica in vista dell’Udinese

Alle 20:45 di lunedì 1° aprile l’Inter sfiderà l’Empoli in occasione del posticipo della trentesima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra nerazzurra insegue la vittoria per avvicinare uno Scudetto sempre più nelle mani di Simone Inzaghi. Di fronte c’è un Empoli che, come i nerazzurri, vede vicino il suo obiettivo: la salvezza. Secondo Davide Nicola “l’Inter può concedere qualcosa” e la sua squadra deve “trasformare in punti la voglia di essere competitivi”, le sue parole in conferenza stampa. Nel prossimo turno le due squadre dovranno vedersela rispettivamente contro Udinese e Torino. Tra i temi caldi quindi c’è anche la situazione legata ai diffidati. L’Inter ha un diffidato per reparto: in difesa Pavard è a rischio squalifica, mentre Mkhitaryan è l’elemento da tenere sotto la lente d’ingrandimento a centrocampo. Un cartellino giallo di troppo inoltre costerebbe la squalifica anche a Lautaro Martinez. Un solo calciatore in diffida invece in casa Empoli: si tratta di Grassi.

DIFFIDATI INTER: Pavard, Mkhitaryan, Lautaro Martinez

DIFFIDATI EMPOLI: Grassi