Napoli-Frosinone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Frosinone, valida per la 32esima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Calzona viene dalla pirotecnica vittoria in rimonta sul campo del Monza, e vuole confermare il trend positivo per tentare una disperata rincorsa alla Champions League, distante attualmente 7 punti. Dall’altra parte ai ciociari, scivolati in terzultima posizione, servono punti per dar seguito alla buona prova contro il Bologna e soprattutto per alimentare le chance di salvezza. La sfida è in programma oggi, domenica 14 aprile alle ore 12.30. Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4k, mentre in streaming su DAZN, Sky Go e Now.