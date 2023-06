Ruud-Rune in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Casper Ruud affronterà Holger Rune nei quarti di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Come già accaduto dodici mesi fa, ci sarà un derby scandinavo per aggiudicarsi un posto in semifinale nello slam transalpino. Ruud, dopo un inizio difficile di stagione, pare stia tornando decisamente su ottimi livelli e prova a difendere la finale conquistata nella passata edizione del torneo. Ma di fronte si troverà di fronte un Rune che anche nelle giornate non perfette, anche nelle difficoltà, riesce sempre ad inventarsi qualcosa, come accaduto anche nell’ottavo contro Cerundolo. Si tratta del quinto confronto tra i due, con Ruud che ha vinto i primi tre, ma il danese si è aggiudicato l’ultimo, poche settimane fa a Roma, in rimonta.

Ruud e Rune scenderanno in campo mercoledì 7 giugno ad orario ancora non definito. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.