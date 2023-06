Roland Garros 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 7 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2023 per la giornata di mercoledì 7 giugno. Si chiudono i quarti di finale del secondo slam stagionale, con due incontri del tabellone maschile e altrettanti del femminile. Iniziano Jabeur e Haddad Maia, poi seguita dalla rivincita della scorsa finale tra Swiatek e Gauff. Zverev affronta Etcheverry in chiusura di sessione diurna, mentre il night match spetta a Ruud e Rune. Di seguito il programma completo.

COURT PHILIPPE CHATRIER

Ore 11:00 – Jabeur vs Haddad Maia

a seguire – Swiatek vs Gauff

a seguire – Zverev vs Etcheverry

Non prima delle 20:15: Ruud vs Rune