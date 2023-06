Fiorentina-West Ham in tv in chiaro? Data, orario, canale e diretta streaming Finale Conference League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e West Ham, valevole per finale di Conference League 2022/2023. I viola di Vincenzo Italiano scendono in campo per la partita più importante della stagione, con in palio un trofeo di livello europeo. Dopo una splendida cavalcata iniziata addirittura la scorsa estate dai preliminari, la Fiorentina sfida la squadra londinese allenata da David Moyes. Attesi migliaia di tifosi gigliati nella capitale ceca. La sfida è in programma mercoledì 7 giugno alle ore 21:00 alla Eden Arena di Praga. Diretta su Sky Sport, Dazn e anche in chiaro su TV 8.