Roma-Real Sociedad in tv: data, orario e diretta streaming andata ottavi Europa League 2022/2023

La Roma sfida la Real Sociedad agli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. La gara di andata si giocherà allo Stadio Olimpico. Si gioca giovedì 9 marzo, ad orario da definire (18:45 o 21:00). La diretta tv sarà assicurata da Sky e Dazn, ma in caso di orario in prima serata (ore 21:00) è possibile anche la trasmissione in chiaro su TV8. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Dopo aver superato l’ostacolo Salisburgo, Mourinho prova anche a passare indenne l’esame Real Sociedad.

TABELLONE

DATA RITORNO