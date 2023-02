Friburgo-Juventus in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Europa League 2022/2023

Friburgo-Juventus sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. Il sorteggio di Nyon mette sul cammino dei bianconeri la squadra tedesca e per i ragazzi di Allegri bisognerà giocare il ritorno in trasferta dopo aver giocato in casa l’andata. Per quanto riguarda il secondo appuntamento del doppio confronto, si scende in campo giovedì 16 marzo con orario ancora da stabilire, alle ore 18.45 o 21 in base alle decisioni dell’Uefa, diretta tv su Sky Sport Uno (se alle 21 anche in chiaro su TV8), in streaming su Sky Go ma anche su Dazn.

LE INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI

DATA, ORARIO E TV ANDATA