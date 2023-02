Real Sociedad-Roma in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Europa League 2022/2023

La Roma farà visita alla Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Fischio d’inizio in programma giovedì 16 marzo, ad orario da definire (18:45 o 21:00). La diretta tv sarà assicurata da Sky e Dazn, ma in caso di orario in prima serata (ore 21:00) è possibile anche che sia TV8 a trasmettere il match in chiaro. Sportface.it vi terrà compagnia in questo confronto decisivo per i giallorossi di Josè Mourinho che vuole continuare a coltivare il sogno del secondo trionfo europeo consecutivo. L’ottavo è durissimo, ma la Roma ci crede.

TABELLONE

DATA ANDATA