Fiorentina-Milan 2-1, Italiano: “Vittoria meritata. Finalmente una gara di qualità”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 arrivata in casa con il Milan. Ecco le sue parole: “Finalmente una gara di grande qualità contro una squadra in netta crescita come il Milan, che non ti dà riferimenti. Sono felice perchè i ragazzi hanno sfoderato una prestazione di attenzione, abbiamo sofferto subito dopo il gol ma oggi eravamo troppo concentrati e alla fine penso sia stata una vittoria meritata”.

E ancora: “Abbiamo difeso bene, tutti concentrati e oggi è andata bene. Ci sta soffrire, ma devi saper lavorare nella tua metà campo sporcando ogni pallone e oggi l’abbiamo fatto bene. Conference League? La coppa l’abbiamo voluta fortemente, abbiamo quindi voglia di continuare a andare avanti coinvolgendo tutti. Giocando in pochi giorni tutti sanno che c’è spazio, ora anche gi attaccanti hanno iniziato a fare gol e se questa è la mentalità possiamo fare bene. Gli ultimi tre mesi saranno un tour de force incredibile. Oggi c’era una bellissima atmosfera, la gente non ci ha mai abbandonato e oggi l’abbiamo ripagato con questa bella prestazione. Insieme a questo pubblico dobbiamo tentare di ottenere il massimo”.