Roma-Conegliano in tv: data, orario e diretta streaming gara-2 quarti Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Roma-Conegliano, gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Dopo il primo confronto nella tana delle pantere, le due squadre tornano in campo per la seconda sfida che potrebbe rivelarsi decisiva. Le serie dei quarti di finale, infatti, si svolgono al meglio delle tre partite e già la seconda giornata potrebbe decretare le prime semifinaliste. Le giallorosse di Giuseppe Cuccarini, approdate ai Playoff da neopromosse, non vogliono smettere di sorprendere ed ora vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per tentare l’impresa e mettere in difficoltà la corazzata veneta.

Le ragazze di Daniele Santarelli, vincitrici della regular season con 26 successi e soli 3 punti lasciati alle avversarie, non hanno però alcuna intenzione di lasciare spazio alla formazione capitolina e vanno a caccia dell’ennesimo successo stagionale. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? Si chiuderanno i giochi o si rinvierà tutto a gara-3? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 31 marzo al Palazzetto dello Sport di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-2 Aeroitalia Smi Roma-Prosecco Doc Imoco Conegliano dei Playoff Serie A1 Tigotà 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – Gara-2 Roma-Conegliano dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.