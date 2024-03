Masters 1000 Miami 2024, Sinner sfida Dimitrov in finale: i precedenti

Sarà Grigor Dimitrov l’avversario di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Miami. Se da un lato il tennista altoatesino in questo avvio di stagione in generale e più nello specifico anche nella semifinale contro Medvedev ha messo in mostra un livello altissimo, dall’altro non si può sottovalutare il talentuoso bulgaro. Questa ‘seconda carriera’ sta regalando tante belle soddisfazioni al classe ’91, che da lunedì farà il suo ritorno in top-10 dopo cinque anni a prescindere dall’esito della finale in programma domenica. Quello tra Sinner e Dimitrov sarà il quarto confronto diretto tra i due: due dei tre precedenti sono stati giocati lo scorso anno, in entrambi i casi sul veloce: proprio a Miami faciel vittoria per 6-3 6-4 dell’azzurro, che poi si è confermato anche a Pechino (torneo poi vinto) con il punteggio di 6-4 3-6 6-2. L’unico successo di Dimitrov risale alla stagione 2020 contro un Sinner teenager: sul rosso di Roma il bulgaro vinse 4-6 6-4 6-4.

I PRECEDENTI

Atp Pechino 2023: Sinner b. Dimitrov 6-4 3-6 6-2 (Cemento Outdoor)

Atp Miami 2023: Sinner b. Dimitrov 6-3 6-4 (Cemento Outdoor)

Atp Roma 2020: Dimitrov b. Sinner 4-6 6-4 6-4 (Terra)