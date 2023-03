Rimini-Reggiana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Reggiana, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, reduci da due sconfitte nelle ultime quattro gare contro Recanatese e Carrarese, vogliono rialzare la testa per provare a difendere il loro attuale piazzamento in zona playoff. La capolista del girone B, dal suo canto, vuole dare seguito al successo ottenuto contro la Torres per consolidare il proprio primato in classifica ed avvicinarsi alla promozione diretta in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 marzo alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

