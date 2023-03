Latina-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Crotone, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine nerazzurra, dopo aver ritrovato i tre punti nello scorso turno contro la Juve Stabia, vuole proseguire su questa strada per continuare ad alimentare le proprie speranze di raggiungere la zona playoff. I calabresi, dal loro canto, arrivano dal successo in rimonta contro la Viterbese ed hanno intenzione di chiudere la regular season nel miglior modo possibile così da essere pronti per le prossime gare. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

