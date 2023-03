Inter-Juventus oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A femminile 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Inter-Juventus, match valido per la seconda giornata della Poule Scudetto 2022/23. Tutto pronto al Konami Youth Development Centre di Milano per il derby d’Italia, gara d’esordio per la squadra di Rita Guarino. Le bianconere, invece, arrivano dalla vittoria contro il Milan. Appuntamento oggi, sabato 25 marzo, alle ore 14.30. La partita verrà trasmessa in diretta in chiaro su LA7 oltre ai canali dedicati di Juve e Inter Tv.