Rimini-Recanatese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Recanatese, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo aver passato il primo turno in Coppa eliminando il Gubbio, sperano di proseguire su questa strada per ritrovare la vittoria anche in campionato. Il club marchigiano, dal suo canto, dopo essere stato eliminato dalla Coppa per mano della Vis Pesaro, vuole assolutamente riscattarsi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA