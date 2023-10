Monterosi-Casertana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monterosi-Casertana, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro di bassa classifica per cui i punti in classifica varranno molto di più forse rispetto a quello che effettivamente possano valere. Il Monterosi si trova nell’ultima posizione in classifica con la vittoria che stenta ad arrivare. Non se la passa meglio la Casertana, che si trova al 17esimo posto con quattro pareggi consecutivi e con i tre punti che non arrivano. Partita in diretta su SKY SPORT (255) E SU NOW TV. Fischio d’inizio alle 14.