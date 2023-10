Ancona-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ancona-Vis Pesaro, match del Del Conero valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita in Coppa contro il Pineto, hanno intenzione di tornare subito al successo per restare in piena zona playoff. La formazione ospite, dal suo canto, dopo aver pareggiato contro la Fermana, vuole provare a portare a casa la vittoria in un altro derby marchigiano. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

