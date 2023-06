Repubblica Ceca-Germania in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Repubblica Ceca-Germania, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. I cechi, dopo il loro debutto contro l’Inghilterra, si trovano ad affrontare i campioni uscenti della scorsa edizione in un altro incontro molto complicato. I teutonici, dal loro canto, arrivano dalla gara contro Israele e vogliono regalare una gioia ai loro tifosi per avvicinarsi ai quarti di finale. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 giugno alle ore 18:00; per questa gara non è prevista la copertura televisiva in Italia, ma sarà possibile seguirla in streaming sul sito Uefa.

SEGUI LA DIRETTA

LA GUIDA COMPLETA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO