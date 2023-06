Inghilterra-Israele in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Inghilterra-Israele, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. La compagine britannica, dopo l’esordio contro la Repubblica Ceca, torna in campo per una nuova ed importante sfida. Gli israeliani, dal loro canto, non hanno intenzione di recitare il ruolo di comparsa e proveranno a fare il colpaccio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 giugno alle ore 18:00; per questa gara non è prevista la copertura televisiva in Italia, ma sarà possibile seguirla in streaming sul sito Uefa.

