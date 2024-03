Pro Vercelli-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Padova, match dello stadio Silvio Piola valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine piemontese è in piena lotta per ottenere un buon piazzamento in ottica playoff e vuole vincere per arrivare il più avanti possibile. La formazione biancoscudata, dal suo canto, spera di raccogliere altri tre punti in trasferta per tenere a debita distanza tutte le dirette rivali nella lotta per i playoff. I padroni di casa arrivano da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque giornate e hanno assolutamente bisogno di tornare al successo per non perdere terreno dalle dirette rivali per i playoff. Il club veneto, dal suo canto, è reduce da due sole vittorie nelle ultime cinque e vuole i tre punti per consolidare il secondo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

