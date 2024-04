Reggio Emilia-Napoli oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Reggio Emilia-Napoli, sfida valida come 29^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Con soli ottanta minuti da giocare nella regular season, questa partita diventa quasi decisiva in ottica qualificazione ai playoff: dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite, agli uomini di coach Priftis basta di fatto una vittoria per chiudere il discorso e proiettarsi alla post-season. Missione più complicata per Napoli, che dopo la vittoria della Coppa Italia ha tenuto un rendimento di livello decisamente più basso rispetto alla prima parte del campionato, tanto da scivolare all’attuale nono posto, con l’ottava posizione comunque lontana due punti: gli uomini di coach Milicic, quindi, devono vincere oggi per arrivare all’ultima giornata con più possibilità. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 28 aprile sul parquet del PalaBigi. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Reggio Emilia-Napoli, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn.