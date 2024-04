Bologna-Udinese, Thiago Motta: “Partita complicata, ma sono soddisfatto della squadra”

“Oggi abbiamo vissuto grandi emozioni in campo, nonostante una partita complicata sono soddisfatto della squadra”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Bologna, Thiago Motta dopo il pareggio interno per 1-1 contro l’Udinese. “Sono soddisfatto della prestazione, in una partita molto complicata contro un’Udinese che nella posizione di classifica in cui è cerca sempre di non far giocare bene i propri avversari. Non siamo stati perfetti ma questo pareggio ci permette comunque di guardare in avanti. Poi c’è da guardare anche l’aspetto del tempo effettivo di gioco, che oggi è di soli trentuno minuti, una numero troppo basso considerando l’importanza della gara”, ha aggiunto il tecnico del Bologna. “Saelemaekers? Sta facendo bene, da quando è arrivato sta vivendo il suo momento migliore, capendo le situazioni di gioco in campo e sfruttando il lavoro dei suoi compagni. Prima era molto frenetico, mentre adesso effettua ottimamente i cambi di ritmo. Le emozioni ci sono perché quando ami il calcio vuoi sempre vivere dei momenti così. Tifosi e squadra hanno spinto per ottenere il miglior risultato possibile. Queste sono cose che generano sempre entusiasmo e voglia”, ha concluso Thiago Motta.